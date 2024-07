Vor Start in die Saison Gladiators Trier spielen gegen Frankfurt und Bonn, aber...

Was für eine Halbfinal-Serie in den Playoffs, was war da für ein Feuer drin: Da hatten die Gladiators den Bundesliga-Aufstieg schon gefühlt sicher – und dann schlug Frankfurt doch noch zu und stieg in die BBL auf. Ein Pflichtspiel zwischen beiden Teams ist in der kommenden Saison eher unwahrscheinlich (theoretisch ab dem Pokal-Achtelfinale möglich).