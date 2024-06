Ein Team rückt nach Endlich stehen alle Liga-Konkurrenten fest – ein Ex-Gladiator ist „sehr happy“

Zu wenige Teams in der Liga – und das, obwohl mit Frankfurt nur eine Mannschaft in die Basketball-Bundesliga aufsteigen durfte? Dieses für die Clubs unschöne Szenario hat die Pro A abgewendet, wie die 2. Basketball-Bundesliga am Freitag bekannt gegeben hat. So werden wieder 18 Teams in die Spielzeit 2024/25 starten.