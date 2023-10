Basketball Gladiators Trier: Diesmal geht’s als Favorit nach Vechta

Die Gladiators haben sich bereits am Donnerstag auf den Weg in den Norden gemacht. Vechta (33.000 Einwohner) ist nach dem Doppelaufstieg die einzige Stadt in Deutschland die gleich mit zwei Teams in der ersten und zweiten Basketball-Bundesliga vertreten ist. So sieht Cheftrainer Hendrik Gruhn sein Team trotz des Heimvorteils nicht in der Favoritenrolle gegen die Gladiators. Er freut sich vielmehr über die Möglichkeit, gegen einen Ex-Nationalspieler wie Maik Zirbes antreten zu können. „Für unsere jungen Spieler auf den großen Positionen wird das eine tolle Erfahrung sein. Maik Zirbes hat sehr viel Erfahrung und individuelle Klasse“, sagte Gruhn. Spielbeginn ist am Freitag um 19.30 Uhr (live auf sportdeutschland.tv). Gladiators-Co-Trainer Jacques Schneider hat großen Respekt vor der Nachwuchsarbeit in Vechta. „Vechta II ist das jüngste, aber auch wohl talentierteste Team der Liga.“ Mit Erfahrung und Physis wolle sein Team aber den ersten Auswärtssieg feiern.