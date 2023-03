Auswärtsspiel am Samstag Gladiators zu Gast bei Phoenix Hagen: Im Heimspiel gab’s Feuer – und nun?

Wohl deutlich mehr als 2000 Zuschauer werden die Hagener am Samstag im Heimspiel unterstützen. Im Team ragt US-Guard Kyle Castlin (über 16 Punkte im Schnitt), im Hinspiel in Trier spielte neben JJ Mann auch Center Marcel Keßen eine große Rolle, der sich beim Sieg in Kirchheim auch wieder 14 Rebounds schnappte. Für die Gladiators ist es das erste von zwei schweren Auswärtsspielen in Serie (eine Woche später geht’s nach Tübingen). Cheftrainer Jermaine Bucknor rechnet mit einer schweren Aufgabe: „Hagen ist eine konstante und sehr gut trainierte Mannschaft. Sie bleiben diszipliniert in der Defense, daher müssen wir den Ball gut bewegen, um sie attackieren zu können.“