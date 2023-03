Am Samstag zuim Tabellenzweiten Gladiators: Schwere Aufgabe bei den Tigers in Tübingen

Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz ist optimistisch, dass Center Till Isemann (Anriss der Patellasehne) im April wieder eingesetzt werden kann - allerdings noch nicht in Tübingen. Zuletzt feierte der 26-Jährige beim Sieg in Hagen seine Premiere als Co-Trainer (Ewertz: „Das hat er sehr gut gemacht“). Dort hatte er Dan Monteroso vertreten, der kurz nach seiner Leisten-OP nicht mit nach Hagen gereist war. Monteroso wird in Tübingen aber wohl wieder als Assistent von Cheftrainer Jermaine Bucknor gefragt sein. Bucknor sieht eine Stärke der Tübinger in ihrer Ausgeglichenheit. „Tübingen hat auch dieses Jahr wieder ein extrem talentiertes Team und werden sehr gut gecoached. Sie spielen einen sehr uneigennützigen Basketball, sowohl defensiv als auch offensiv. Wir müssen mit dem richtigen Fokus in das Spiel gehen und konsequent unsere taktischen Vorgaben umsetzen“, kündigt Bucknor an. Ein Auswärtssieg würde die Trierer Playoff-Ambitionen deutlich untermauern, aber auch im Falle einer Niederlage bleiben die Chancen intakt – dann wäre allerdings ein Heimsieg an Karsamstag gegen den direkten Konkurrenten Paderborn dringend nötig.