Basketball : Nach Saisonabbruch wegen Corona: Gladiators fehlen 300 000 Euro – Appell an Fans

Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Nachdem die 2. Basketball-Bundesliga am Dienstagvormittag den sofortigen Saisonabbruch bekanntgegeben hat, haben sich die Römerstrom Gladiators Trier nun dazu geäußert, wie es für den Club weitergehen soll. Die Fans spielen dabei eine ganz wichtige Rolle.

Wenn alles normal verlaufen wäre, dann hätten die Römerstrom Gladiators Trier am Samstag eines der besten Teams der 2. Basketball-Bundesliga in der Arena empfangen – Bundesligaabsteiger Eisbären Bremerhaven. Aber was ist angesichts der Corona-Krise dieser Tage schon noch normal. Seit Dienstagvormittag steht nun auch offiziell fest: Die ProA-Saison 2019/2020 wird mit sofortiger Wirkung abgebrochen.

Liga-Boss Christian Krings verkündete am Dienstag: „Die Gesundheit ist unser höchstes Gut und wir müssen dazu beitragen, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus so gut es geht zu verlangsamen. Wir wollen keine Fans, Spieler und Mitarbeiter in Gefahr bringen. Zudem erlauben die Gegebenheiten bei den Vereinen vor Ort keinen fairen Wettkampf mehr. Deswegen sehen wir keine andere Möglichkeit, als den Spielbetrieb vorzeitig zu beenden.“ Diese Entscheidung, so Krings weiter, sei nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich eine sehr schwierige Situation für alle Beteiligen.

Extra Gladiators-Hilferuf an die Fans im Wortlaut Liebe Fans, viele von Euch unterstützen uns, den Profibasketball in Trier, seit Jahren, manche seit Jahrzehnten. Gemeinsam mit uns habt Ihr Höhen und Tiefen erlebt, gebangt, getrauert und gefeiert. Durch die rasante Verbreitung des Corona-Virus und der Absage des Spielbetriebes in der 2. Basketball Bundesliga ist jetzt eine existenzbedrohende Krise eingetreten. Dadurch, dass uns die Einnahmen aus den verbleibenden Heimspielen und die Erlöse aus den Playoffs wegbrechen, fehlen uns die Mittel unseren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Wir RÖMERSTROM Gladiators Trier sind von der völlig unvorhersehbar auftauchenden Pandemie akut in unserer Existenz bedroht. Diese Nachricht ist ein Hilferuf, da wir ohne externe und damit auch Eure Hilfe, die kommenden Wochen als Unternehmen nicht überleben werden! Damit wäre der traditionsreiche Basketballstandort Trier mit großer Wahrscheinlichkeit erledigt. Die Aufbauarbeit der letzten Jahre, Euer Einsatz, er wäre umsonst gewesen. Um das Ende abzuwenden und so den Basketballstandort Trier zu erhalten, brauchen wir jede erdenkliche Unterstützung. Wir haben ein Sanierungskonzept für diese besondere Situation beschlossen, das aus mehreren Bausteinen besteht. Ein wichtiger davon ist Eure Hilfe. Deshalb verkaufen wir ab sofort über unsere Website StandAsOne30-Tickets an alle Gladiators Retter. Noch drei Heimspiele hätten wir ohne das Virus sicher gehabt. In den Playoffs wären wohl noch ein, zwei Spiele dazu gekommen… Auf über 3.000 Zuschauer pro Partie hätten wir hoffen können, von denen uns nun jedoch sämtliche Einnahmen fehlen. Jedes StandAsOne30-Ticket kostet 30€. Die Zielsumme dieser Fanaktion sind 120.000€. Wer uns helfen und ein personalisiertes Ticket (macht sich ziemlich gut als Profilbild, Titelbild oder Post bei Social Media…) kaufen möchte, überweist bitte mindestens 30€ auf dieses Treuhandkonto: Volksbank Trier, König Rechtsanwälte – Fanaktion Gladiators, DE20 5856 0103 0052 7545 43. Wichtig: Nennt Euren Namen und Eure E-Mail-Adresse als Verwendungszweck, damit wir Euch Eure Tickets zuschicken können. Gerne könnt Ihr auch als Einzelperson ein „Gruppenticket“ kaufen, also ein beliebiges Vielfaches von 30€ (etwa 60€, 120€, 300€ oder einen Betrag nach Wahl) spenden. Um einen geordneten Ablauf sicherzustellen, haben wir über eine renommierte Anwaltskanzlei ein Treuhandkonto eingerichtet, auf dem die eingehenden Mittel, gesammelt werden. Wichtig: Nur wenn diese Summe auch erreicht wird, erhält der Klub diese als Auszahlung. Euer Einsatz ist also definitiv nicht umsonst. Helft uns jetzt!!! #INVICTUS #STANDASONE30 Volksbank Trier König Rechtsanwälte - Fanaktion Gladiators DE20 5856 0103 0052 7545 43

Dies betonen am Dienstag auch Achim Schmitz und Andre Ewertz hörbar mitgenommen angesichts der aktuellen Entwicklungen. Die beiden Geschäftsführer der Gladiators Trier berichten: „Wir haben am Montagabend zusammengesessen und die Mannschaft verabschiedet.“ Keinem Spieler oder Trainer sei gekündigt, stattdessen sei jedem freigestellt worden, sofort nach Hause zu fahren. Lediglich der Vertrag von Jordan Geist sei aufgelöst worden. Der US-Amerikaner mache sich noch in dieser Woche auf den Weg in seine Heimat.

„Wir haben den Jungs gesagt: ,Hier gibt es nichts mehr zu tun, die Saison ist beendet. Fahrt zu euren Familien‘.“ Das sei, so berichtet Achim Schmitz, eine sehr emotionale Situation gewesen. „Viele waren schließlich von Beginn an dabei. Das dann so einfach beenden zu müssen – von jetzt auf gleich – das ist nicht einfach“.

Alles andere als einfach ist auch die finanzielle Misere, in der die Gladiatoren durch die Krise hineinkatapultiert worden sind. „Wir rechnen mit Zahlungsausfällen von rund 300 000 Euro“, berichtet Achim Schmitz am Dienstag. „Das liegt daran, dass die Einnahmen aus drei Hauptrunden-Heimspielen wegfallen. Hinzukommen zusätzliche Sponsoring-Einnahmen, die bei einem bevorstehenden Playoff-Einzug fällig geworden wären. Außerdem Einnahmen durch mögliche Playoff-Heimspiele.“

Doch getreu dem Vereins-Motto „Invictus, niemals aufgeben“ haben sich die Verantwortlichen entschlossen, zu kämpfen und alles zu versuchen, um den Club vor dem Ruin zu bewahren. Dafür haben Schmitz, Ewertz & Co. innerhalb weniger Tage ein Sanierungskonzept auf die Beine gestellt, das aus drei Säulen besteht. „Die erste Säule ist eine Fan-Aktion, in deren Rahmen wir virtuelle Tickets an unsere Anhänger verkaufen“, berichtet Achim Schmitz. 120 000 Euro sollen auf diesem Wege zusammenkommen. „Dafür haben wir bereits ein Treuhandkonto angelegt. Sollten wir diese angepeilte Summe nicht erreichen, bekommen die Fans ihr Geld zurück.“

Die zweite Säule bestehe aus Zusammenarbeit mit den Sponsoren. „Viele haben uns schon ihre Unterstützung angeboten, die Gespräche laufen“, so Schmitz. Drittens verhandelt der Club nach Aussage Schmitz’ mit einer Bank um eine Bürgschaft, um die Differenz zu den 300 000 Euro dann am Ende auffangen zu können.