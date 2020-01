Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Fünfter Heimsieg in Serie – Gladiators Trier bezwingen Ehingen deutlich

Trier Die Römerstrom Gladiators Trier haben ihren ersten Erfolg im Jahr 2020 in der Tasche: Gegen Team Ehingen Urspring gewann das Team von Trainer Christian Held am Freitagabend vor 3063 Zuschauern in der Arena Trier mit 90:66 (44:37). Die Basis für den Erfolg legte das Team dabei zu Beginn der zweiten Halbzeit. Schon am Dienstag geht’s weiter.

Es gibt sie ja diese Spiele, die nach der Halbzeit erst mal wieder ein bisschen brauchen, um auf Touren zu kommen. Da dümpelt das Spielgeschehen für einige Zeit so vor sich hin, bis es dann endlich wieder zur Sache geht. So viel sei verraten: Das ist am Freitagabend beim Duell der Römerstrom Gladiators Trier gegen Team Ehingen Urspring nicht der Fall. Was die Gladiatoren den 3067 Zuschauern im dritten Viertel kredenzen, das ist von Feinsten.

Aber zunächst mal das Wichtigste: Dem Team von Trainer Christian Held ist die Wiedergutmachung nach der 76:99-Pleite von Karlsruhe aus der vergangenen Woche geglückt. Völlig verdient gewinnt Trier das erste Heimspiel des Jahres gegen den Tabellenletzten mit 90:66 (44:37) und feiert somit den elften Saisonsieg.

Die ersten Minuten gehören Stefan Ilzhöfer. Als Christian Held den 24-Jährigen nach knapp sechs Minuten zum ersten Mal vom Feld nimmt, hat Ilzhöfer bereits acht Punkte und einen Assist auf dem Konto. Zwar erzielen die Gäste aus der Nähe von Ulm die ersten Zähler der Partie in Person von Cullen Jacob Neal, doch danach ist Trier das spielbestimmende Team – ohne dabei zunächst wirklich zu überzeugen.

Zwar ist das deutlich besser als in der vergangenen Woche in Karlsruhe, doch unterm Strich sind das zu viele Ungenauigkeiten. Mal steht ein Spieler mit dem Ball in der Hand mit dem Fuß im Aus, mal rutscht ein einfacher Korbleger daneben. Mit einer Sieben-Punkte-Führung geht’s dann ins zweite Viertel (25:18).

Hier schraubt Lucien Schmikale den Trierer Vorsprung zunächst mit einem Dreier weiter nach oben (28:18). Doch weil Ehingen nun auch aus der Distanz trifft und Gregory Malinowsky direkt mal zwei Dreier hintereinander verwandelt, bleiben die Gäste im Spiel.

Trier ist nach wie vor das bessere Team, doch die Gladiatoren spielen es vorne weiterhin zu locker, geben immer wieder Bälle ab, und legen einfache Würfe daneben. Die Folge: Der Vorsprung schmilzt, beträgt nach 15 Minuten noch drei Zähler (33:30).

In der Folgezeit wird’s dann richtig zerfahren. Ein Foulpfiff folgt dem nächsten, hinzukommen viele Fehler auf beiden Seiten. Nur selten sehen die gut 3000 Zuschauer solch schicke Szenen wie Mitte des zweiten Viertels. Da läuft der Ball auf Gladiators-Seite mal richtig schnell: Ein Pass, noch einer, noch einer – Ehingen kommt nicht hinterher, dann landet die Kugel bei Lucien Schmikale, der nimmt Maß und trifft für Drei (38:30).

Die Trierer Führung zur Pause (44:37) geht in Ordnung, auch wenn das noch keine Sahne-Leistung ist – das zeigen allein schon die zwölf Ballverluste, die nach den ersten 20 Minuten auf dem Spielberichtsbogen stehen. Doch schon jetzt steht fest: Agieren die Trierer vorne entschlossener und hinten mit der Intensität der vergangenen Wochen, wird’s was mit dem ersten Erfolg im Jahr 2020.

So, und nach der Pause heißt’s dann gut anschnallen, liebe Ehinger. Es geht so richtig ab. Trier, kommt wild entschlossen aus der Kabine, drückt das Gaspedal jetzt mal so richtig durch – Ehingen kommt nicht mehr hinterher.

Es sind die Minuten, in denen die Mannschaft von Trainer Christian Held den Heimsieg perfekt macht. Basis ist die Trierer Defensive. Der enormen Gladiators-Wucht haben die Ehinger nichts entgegenzusetzen. Es wirkt, als habe sich Trier den Gegner in Halbzeit eins zurechtgelegt, um dann in Halbzeit zwei zuzuschlagen.

Angeführt vom stärksten Gladiator, Stefan Ilzhöfer, klauen die Trierer dem Team von Trainer Domenik Reinboth einen Ball nach dem anderen. Und vorne agiert Trier nun deutlich konzentrierter und konsequenter. Das ist der Basketball der vergangenen Wochen. Die sauber rausgespielten Würfe fallen.

Mal trifft Ilzhöfer, dann Jordan Geist, mal Till Gloger oder Thomas Grün. Mit seinen Zählern fünf und sechs schraubt der Luxemburger den Vorsprung drei Minuten vor Ende des dritten Viertels auf saftige 21 Punkte (71:50). Das sieht jetzt richtig gut aus.

Nach drei Vierteln ist klar: Das Ding ist durch (73:54), das holen die Gäste nicht mehr auf.

Trier spielt es gut zu Ende und fährt am Ende absolut verdient den fünften Heimsieg in Serie ein.

Übrigens: Die letzten Punkte des Tages erzielt Jordan Geist, der am Freitagabend 23 Jahre alt geworden ist.

Schon am Dienstag geht’s weiter. Dann trifft das Held-Team auswärts auf Spitzenreiter Niners Chemnitz. Die Sachsen haben bisher nur eine Saisonniederlage kassiert – im Hinspiel gegen Trier.