90:75-Sieg gegen Hagen: Das perfekte Gladiators-Wochenende

Trier · Was für ein Basketball-Wochenende in Trier: Die Gladiators Trier bauen die Tabellenführung in der 2. Basketball-Bundesliga aus. Am Sonntag feierten fast 5000 Zuschauer in der ausverkauften SWT-Arena einen 90:75 (44:41)-Sieg gegen den Tabellenzweiten Phoenix Hagen.

Der Trierer Behnam Yakhchali – hier beim klaren Sieg gegen Frankfurt – setzt sich unter dem Korb durch. Foto: Willy Speicher