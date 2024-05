„Die Hütte wird voll“ Was vorm Halbfinale der Gladiators gegen die Skyliners aus Frankfurt wichtig ist

Es hat etwas von einem vorgezogenen Finale, wenn die Römerstrom Gladiators im Playoff-Halbfnale ab Freitag auf die Skyliners aus Frankfurt treffen: Da trifft die Nummer eins der Zuschauertabelle (Trier, im Schnitt 4073) auf die Nummer zwei (3593). Beide Teams spielen in den größten Hallen der Liga – und beide Standorte wollen zurück in die erste Bundesliga. Auch wenn bei den Trierern das Vierteljahrhundert in der höchsten Liga schon neun Jahre zurückliegt. Frankfurt stieg im vergangenen Jahr aus der BBL in die Pro A ab.