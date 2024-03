Gladiators-Heimsieg gegen Nürnberg Darum lobt der Trainer Maik Zirbes – und die Schiedsrichter!

27 Sekunden vor Schluss macht Jordan Barnes die „100“ voll, die Gladiators führen mit 18 Punkten Vorsprung gegen Nürnberg - und man könnte glauben: Klare Sache, wenig Spannung. So war es dann aber doch nicht. Das 101:85 (47:46) war ein hartes Stück Arbeit. Am Ende gab eine dominante Phase der Trierer im dritten Viertel den Ausschlag - und die starke Leistung insbesondere von Moritz Krimmer (21 Punkte) und Maik Zirbes (24 Punkte). Dem Routinier gelang ein Double-Double (10 Rebounds). Die Trierer bleiben damit souveräner Tabellenführer in der 2. Basketball-Bundesliga. Ganz unterschiedlich bewerteten beide Cheftrainer nach dem Spiel die Leistung der Schiedsrichter. So war Nürnbergs Headcoach Virgil Matthews irritiert von der Foulverteilung - sein Team bekam 24 Fouls angehängt, Trier nur 14. „Die Gladiators hatten 30 Freiwürfe, wir nur elf“, sagte er: „Trier hat sehr physisch gespielt und wir haben besonders die großen Spieler schlecht verteidigt.“ Unzufrieden war er aber nicht: „Wir haben deutlich besser gespielt als in den vergangenen Wochen.“