83:93 gegen Vechta : Gladiators Trier: Ein paar Fehler zu viel gegen den Spitzenreiter (Fotos)

Dan Monteroso zieht in dieser Szene zum Korb, Foto: Willy Speicher

Viel fehlte nicht - aber am Ende haben die Römerstrom Gladiators am Mittwochabend im Spiel gegen den Tabellenführer Rasta Vechta vor 2236 Zuschauern eine verdiente 83:93-Niederlage kassiert.

Der Tabellenführer war am Ende zu abgezockt, die Gladiators machten zu viele Fehler und verpassten in wichtigen Phasen, die zwischenzeitliche Führung auszubauen. Das sind Erkenntnisse nach der 83:93-Niederlage der Trierer gegen Rasta Vechta. Die besten Trierer Schützen waren Till Isemann (18 Punkte) und Jordan Johnson (15). Die Gladiators bleiben damit zum zweiten Mal in Folge sieglos.

Gladiators Trier bleiben unterliegen Rasta Vechta

Die Trierer starteten nervös in die Partie. Die ersten beiden Freiwürfe von Garai Zeeb gingen daneben – und die kleineren Fehler offensiv wie defensiv wurden von den Gästen schnell bestraft. So führte der Tabellenführer 5:0, dann 12:3 nach drei Minuten – Zeit für die erste Auszeit. Hinzu kam, dass die Gladiators aus der Nah- und Mitteldistanz viele leichte Punkte liegen ließen. Die Trierer kamen ran (12:15), vor allem dank der vielen Freiwurf-Chancen im ersten Viertel. Gut für die Gladiators, dass auch die Gäste offensiv noch Luft nach oben hatten. Die spektakulärste Aktion im ersten Viertel: Zeebs Alley-oop-Anspiel auf Dan Monteroso – der trifft zum 19:22. Das ziemlich zerfahrene erste Viertel ging mit 23:19 an die Gäste: Da hatte das Trierer Gastspiel zuletzt in Gießen viel mehr nach Spitzenspiel ausgesehen – aber das war auch erst der Anfang.

18 Bilder Basketball: Gladiators Trier gegen Rasta Vechta

Die Gäste erhöhten schnell auf 27:19, aber dann kamen die Trierer in den Flow: Unterm Korb klappte es nun besser (Isemann, Daniels), Parker van Dyke traf seinen ersten Dreier der Partie, dann gleich danach – und schon waren die Gladiators obenauf, führten zum ersten Mal (31:29). Vechta antwortete mit einem 7:0-Lauf. Es blieb unterhaltsam, intensiv, auch durchaus fehlerbehaftet – für beide Cheftrainer dürfte sich die Videoanalyse nach dem Spiel lohnen. Mit einer 41:38-Führung für den Spitzenreiter ging es in die Halbzeitpause. Bester Schütze der Trierer war zu diesem Zeitpunkt Aufbauspieler Jordan Johnson - er hatte sich gegen seinen Ex-Club besonders viel vorgenommen und erzielte schon in der ersten Halbzeit zehn Punkte, hatte aber auch drei Ballverluste.

Aufbauspieler Jordan Johnson macht schon in erster Halbzeit 10 Punkte

Parker van Dyke brachte sein Team nach der Pause schnell wieder in Führung (44:43). Es blieb ein wildes Spiel, die Führung wechselte mehrfach – da gibt es mal ein technisches Foul wegen Floppings gegen Agee, Marco Hollersbacher gelingt ein Vier-Punkte-Spiel, nachdem er beim (erfolgreichen) Dreier gefoult wurde, Trier führt zwischenzeitlich mit 50:47. Vechta traf aber gegen Ende des dritten Abschnitts sicherer aus der Distanz und ging mit einer Sieben-Punkte-Führung ins letzte Viertel. Schon nach einer Minute nahm Pascal Heinrichs die Auszeit – Vechta führte da zum ersten Mal in der Partie zweistellig (74:63).

Aber die hilft nichts, die Gladiators verloren den Faden - und die Gäste zeigten nun, warum sie aktuell das Maß der Liga sind. Gut fünf Minuten vor Schluss war das Spiel praktisch vorentschieden, Rasta führte mit 84:69. Eine wichtige Rolle spielte in dieser Phase Siler Schneider, der Johnson Ende November in Vechta ersetzt hatte.

Aber die Trierer gaben nicht auf, sie verkürzten knapp zwei Minuten vor Schluss auf 79:86 – es reichte aber nicht mehr: zu viele ungenaue Pässe, zu viele vergebene Chancen. Am Ende ging das Spiel mit 83:93 verloren. Die Gladiators kassierten damit die zweite Niederlage in Folge. Bereits am Sonntag gibt es aber schon die Gelegenheit, die Mini-Negativserie zu beenden. Dann treffen die Gladiators in der Arena auf Aufsteiger Münster.

Zum Wiedersehen mit Ex-Gladiator Enosch Wolf kam es am Mittwochabend übrigens nicht mehr. Der 2,15-Meter-Mann hatte sich nach eher frustrierenden Monaten in Vechta kurzfristig dem Ligakonkurrenten Gießen 46ers angeschlossen. Sein Bruder Julius spielt aber weiterhin für den laut Eigenbezeichnung „geilsten Club der Welt“.

Gladiators: Monteroso 12, Zeeb 2, van Dyke 11, Hollersbacher 8, Johnson 15, Wenzl 0, Almstedt 2, Painter 2, Isemann 18 , Laurent 3, Daniels 10

Beste Schützen Vechta: Jones 17, Schweiger 14