Gladiators Don Beck lädt in Trier zum Gipfeltreffen der Spitzen-Coaches

Die „alten Männer“, die sich über Basketball unterhalten haben, waren absolute Hochkaräter des Basketballsports und zugleich langjährige Freunde von Triers erfolgreichstem Basketballcoach Don Beck. „Ich stelle Ihnen heute Abend einen meiner besten und ältesten Freunde vor, der mir für meine eigene Trainerkarriere entscheidende Hilfe gegeben hat“, so Beck zu Beginn. „Ron Adams, der aktuelle und mit vielen Auszeichnungen bedachte Assistant Coach bei den Golden State Warriors in der NBA.“ Don Beck lernte den 76-jährigen Adams in Kalifornien kennen und war vier Jahre lang von 1986 bis 1990 der Assistant Coach von Adams beim Basketballteam der Fresno State Universität. Die beiden sind in dieser Zeit „Freunde fürs Leben“ geworden, so Don Beck. Ein weiterer guter Freund, eigens zu dieser Veranstaltung nach Trier angereist, ist Dirk Bauermann, der, wie er selbst bestätigte, „erfolgreichste deutsche Basketballtrainer aller Zeiten“. Bauermann war auch Assistant bei Adams in Fresno und wohnte zusammen mit Beck in einer WG.