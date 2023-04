Vor Heimspiel gegen Paderborn „Zeigen, dass wir in die Playoffs gehören!“

Jetzt müssen die Römerstrom Gladiators abliefern – am Karsamstag im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn Uni Baskets Paderborn (19.30 Uhr, Arena). „Do or die“ nennen sie in den USA solche Spiele, in denen es ums Ganze geht. Am fünftletzten Spiel der Hauptrunde entscheidet sich zwar noch nichts für die Gladiators – aber die Chancen auf die Playoffs wären mit einer Heimniederlage deutlich verringert. „Wir wollen gegen einen direkten Konkurrenten zeigen, dass wir in die Playoffs gehören“, so nennt es Gladiators-Geschäftsführer Andre Ewertz. Dazu sei eine deutliche Steigerung gegenüber der zweiten Halbzeit bei der klaren Niederlage in Tübingen nötig.