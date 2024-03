Gladiators-Heimspiel gegen Bochum Gibt’s das nächste Spektakel in der Arena?

Und zum anderen - und das ist etwas überraschend: Auch Jonas Grof ist wieder zurück in Bochum. Dort spielte er zwar bereits in der vergangenen Saison, nach seinem Abschied aus Trier. Nach der Spielzeit stand für den 27-Jährigen eine lange, geplante Auszeit an. Gemeinsam mit seiner Freundin war er ein dreiviertel Jahr auf Weltreise. Vor wenigen Tagen gaben die Bochum bekannt, dass er zurück im Team ist. Auch wenn er nach der langen Pause sicher noch kein Kandidat für einen langen Einsatz ist. Die „100“ will Ewertz am Samstag höchstens vorne auf der LED-Wall lesen, das soll den Gästen aus dem Ruhrpott nicht zum vierten Mal in Serie gelingen. „Aber wir können uns auf ein Offensivspektakel einstellen“, kündigt er an.