Wieder ausverkauftes Haus? Traditionsduell gegen Gießen: Gladiators rechnen mit 5000 Fans

Es ist gar nicht so lange her, da spielten die Römerstrom Gladiators in den Playoffs. Sie hatten Heimrecht, galten als möglicher Aufstiegsanwärter, sie zerlegten den Gegner im ersten Spiel regelrecht. Und begrüßten in der Arena gerade mal 1678 Fans. Jacques Schneider wird sich daran erinnern, der aktuelle Trierer Co-Trainer und Sportliche Leiter. Er war damals Co-Trainer beim Trierer Gegner Leverkusen, auch JJ Mann spielte bei den Giants, sie gewannen die folgenden drei Spiele mit den Rheinländern. Trier war raus. Es ist gerade mal zwei Jahre her.