Neuzugang bei den Trierer Gladiators „Yakhchali bringt uns auf ein besseres Niveau“

Und er hinterließ gleich in seinem ersten Training mit seiner neuen Mannschaft einen nachhaltigen Eindruck. Der Sportliche Leiter Jacques Schneider attestiert dem Neuzugang, dass er sich auf Anhieb gut ins Team und in die Systematik integriert hat. Für Schneider kein Zufall. „Ich kenne Behnam nicht erst seit heute. Ich habe mich schon in den vielen Duellen mit Rostock gefragt, warum es uns nicht gelingt, diesen Spieler zu stoppen“, so Schneider. „Ich bin froh, dass er jetzt in unserer Mannschaft spielt.“ Er macht auch deutlich, dass schon die ersten Trainingseinheiten mit dem iranischen Nationalspieler dem Team mehr Sicherheit gegeben haben und die schon vorhandene Qualität noch einmal gesteigert haben.