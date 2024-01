Zuschauer-Boom bei den Gladiators Wie viele Leute passen nun eigentlich in die SWT-Arena?

Die Gladiators sind top in dieser Saison. In ziemlich jeder Hinsicht - aber nicht in jeder Statistik. Denn es gibt einen Wert, da stehen die Römerstrom Gladiators im grauen Mittelfeld der 2. Basketball-Bundesliga. Da liegen sie nur auf Platz 11– und das überrascht: Die Auslastung in der SWT-Arena liegt bei nur 64 Prozent. Mehr als ein Drittel der Plätze wären demnach im Schnitt freigeblieben. Da geht noch was, oder?