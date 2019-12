Basketball : Gladiators Trier feiern fulminaten Heimerfolg – und Dranginis macht den 100.

Ganz starke Vorstellung: Jordan Geist. Foto: Willy Speicher

Trier Wer das nicht gesehen hat, hat echt was verpasst! Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat in einer atemberaubendem Partie Bundesligaabsteiger Science City Jena geschlagen. Schon am Sonntag geht’s weiter.

Was war das denn für ein Wahnsinns­spiel der Römerstrom Gladiators Trier? Der Basketball-Zweitligist hat Bundesligaabsteiger Science City Jena am Mittwochabend in einem hochklassigen und äußerst temporeichen Heimspiel vor 1587 Zuschauern in der Arena mit 100:79 (52:33) bezwungen.

Nach schwachem Start (2:8) drehte das Team von Cheftrainer Christian Held auf, spielte sich phasenweise in einen Rausch und führte bereits nach dem ersten Viertel mit 29:16 – schon jetzt schwappte die Laola über die Tribünen.

Der Erfolg der Gladiatoren, bei denen Neuzugang Chase Adams sein Heimdebüt feierte, basierte auf einer überragenden Defensive. Trier agierte mit einer unglaublichen Intensität, erzwang immer wieder Ballverluste und versuchte – wann immer es möglich war – offensiv schnell zum Abschluss zu kommen.

Auch wenn der Tabellendritte aus Thüringen in Halbzeit zwei stärker wurde, zeitweise noch mal auf acht Punkte herankam, behielt Trier in der hektischen Schlussphase dank der überzeugenden Kevin Smit, Kyle Dranginis und Jordan Geist die Nerven und feierte einen unterm Strich völlig verdienten dritten Erfolg in Serie.

Am Ende machte Dranginis mit einem Dreier sogar noch die 100 voll – die Arena tobte. Das war Triers beste Saisonleistung.

Am Sonntag geht’s weiter, dann empfangen die Gladiatoren die Tigers Tübingen in der Arena Trier (17 Uhr).

Punkte Trier: Adams 2, Dranginis 20, Smit 12, Bucknor 12, Hennen 4, Schmikale 3, Grün 8, Ilzhöfer 4, Geist 24, Gloger 11