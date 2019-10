Trier Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat sein Heimspiel gegen Schalke 04 am Donnerstagabend mit 88:78 (42:42) gewonnen. Überragender Akteur im Gladiators-Trikot war dabei ein Center.

Zum ersten Mal in dieser ProA-Saison haben die Römerstrom Gladiators Trier zwei Spiele in Folge gewonnen. Gegen Schalke 04 zeigte das Team von Trainer Christian vor 2713 Zuschauern in der Arena eine über weite Strecken starke Leistung, leistete sich nur in den Anfangsminuten sowie im zweiten Viertel (21:31) ein paar Schwächephasen.