Zittersieg gegen Karlsruhe Gladiators feiern vierten Sieg – und wie knapp der war!

Vierter Sieg im fünften Spiel: Die Römerstrom Gladiators sind am Freitagabend vor 2500 Zuschauern erfolgreich in den Heimspiel-Doppelpack am Wochenende gestartet. Gegen die PS Karlsruhe Lions gab es viel Kampf zu sehen, auch viel Stückwerk auf beiden Seiten. Am Ende wird’s richtig knapp, die Trierer müssen zittern. Aber dann trifft Marten Linßen den Freiwurf zum 72:68 - das Ding war durch. Die Gladiators gewannen mit 73:71. Beste Schützen waren Behnam Yakhchali und Marten Linßen (je 13 Punkte) - Linßen war an der Freiwurflinie nervenstark.