Kostenpflichtiger Inhalt: Basketball : Von einem dicken Lob und einer Lebensmittelvergiftung – Gladiators treten in Tübingen an

Logo_Gladiators_Neu. Foto: Verein

Trier Nach dem spielfreien Wochenende geht’s für die Römerstrom Gladiators Trier heute Abend weiter: Um 20 Uhr gastiert das Basketball-Zweitligist bei den Tigers Tübingen. Vor der Partie geht’s um einen Neuzugang, ein Lob und eine Lebensmittelvergiftung.

Am Ende des Gesprächs, als Christian Held schon von den Problemen der vergangenen Tage und der Wundertüte in Reihen des heutigen Gegners gesprochen hat, da packt der Cheftrainer der Römerstrom Gladiators Trier noch ein dickes Lob aus. Adressat ist dabei allerdings nicht sein eigenes Team: „Was die Jungs da momentan leisten, ist sehr beeindruckend. Ich verfolge das sehr genau. Aus meiner Sicht ist das ein Resultat der Arbeit der vergangenen Jahre.“ Was der 31-Jährige meint: Das U16-Nachwuchsteam der Gladiatoren, das aktuell in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) von Erfolg zu Erfolg eilt. Nach dem Heimsieg gegen Würzburg am Wochenende (87:86) steht die Mannschaft von Trainer Kevin Ney als Tabellenführer ganz kurz vor der ersten JBBL-Playoff-Teilnahme der Clubgeschichte. „Das wäre natürlich eine riesige Belohnung für die Jungs“, findet Held.

Belohnen können sich heute Abend auch die Gladiators-Profis: Gelingt dem Held-Team nach dem spielfreien Wochenende ein Erfolg beim Tabellenneunten Tigers Tübingen (20 Uhr/www.airtango.live), winkt der Sprung auf Tabellenplatz drei – wenn Jena gleichzeitig gegen Ros­tock verliert. Davon will Triers Cheftrainer am Dienstag allerdings nichts wissen. Der 31-Jährige schaue während der Saison nur selten auf die Tabelle, wie er stets betont.

Was Christian Held derzeit deutlich mehr bewegt, sind die holprigen Trainingseinheiten der vergangenen Tage. „Wir hatten mehrere Probleme aufgrund von Verletzungen und Krankheiten. Zeitweise standen uns im Training nur acht Spieler zur Verfügung.“ Die Details lesen sich wie folgt: Jordan Geist plagen nach wie vor Fußprobleme. Sein Einsatz in Tübingen ist nach Helds Aussage fraglich. Till Gloger zog sich kürzlich eine Lebensmittelvergiftung zu. Sein Mitwirken bei den Schwaben scheint jedoch gesichert. Zudem hatten auch Kyle Dranginis und Jermaine Bucknor mit Fußproblemen zu kämpfen, doch auch die beiden sollen gegen Tübingen am Start sein.

Die Tigers kommen nach dem Bundesligaabstieg 2018 in dieser Saison erneut nicht so richtig ins Laufen. Nach dem Verpassen der Playoffs im vergangenen Jahr ist Platz neun deutlich zu wenig für die Ansprüche am Traditions-Standort. Trotz früherer Bundesligaakteure im Kader wie Enosch Wolf (Bonn, Bayreuth) und Philipp Neumann (Ulm, Oldenburg, zudem fünf Länderspiele) stolpern die Tübinger durch die Saison, konnten nur vier der vergangenen zehn Spiele gewinnen. Im Januar trennte sich der Club dann von Trainer Doug Spradley, der das Team beim klaren Trierer Hinspiel-Erfolg (87:64) im Dezember noch betreut hatte.

Gladiators-Coach Held warnt dennoch vor der Mannschaft aus Baden-Württemberg, die nun von Andrew Hipsher trainiert wird: „Wie vor dem Hinspiel habe ich nach wie vor sehr viel Respekt vor Tübingen.“ Das Team habe „unglaublich viele Athleten“ in seinen Reihen, zudem viele Spieler, die sehr stark im Eins-gegen-Eins seien. „Wenn man nicht 100 Prozent wach ist, können sie das sofort nutzen. Hinzu kommt, dass sie nun auch noch einen Spieler nachverpflichtet haben, von dem wir nicht genau wissen, was uns erwartet.“ Sein Name: Jonathan Jordan. Der 1,78-Meter große US-Aufbauspieler spielte zuletzt unter anderem in Belgien und Finnland und wird von den Tigers als Spieler mit „mit starkem Zug zum Korb und gewaltiger Sprungkraft“ beschrieben.

Wie auch immer – für Christian Held steht fest: „Wir wollen die Energieleistung, die wir beim Heimsieg gegen Kirchheim gezeigt haben, nun auch auswärts bringen – dann sind wir für jeden Gegner schwer zu schlagen.“