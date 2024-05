Um 19.30 Uhr geht’s los „Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen“: Die Gladiators vor dem Matchball am Main

Die wichtige Nachricht zuerst: Achim Schmitz schläft gut – auch in diesen doch ziemlich aufregenden Tagen. Kein Problem sei das, betont der Geschäftsführer der Römerstrom Gladiators lachend am Donnerstagvormittag im Gespräch mit dem Volksfreund: „Ich habe über den Tag immer so viel zu tun, dass ich abends gut einschlafen kann.“ Ob er allerdings in der Nacht von Freitag auf Samstag überhaupt auch nur auf die Idee kommen wird, ein Auge zuzumachen, das wird sich zeigen: Denn sollten seine Gladiatoren am Freitagabend Playoff-Halbfinale Nummer vier bei den Frankfurt Skyliners für sich entschieden, dann „isch over“, wie CDU-Monseigneur Wolfgang Schäuble einst zum Besten gab. Dann „isch over“ mit 2. Basketball-Bundesliga, dann heißt es „Hello again“ 1. Basketball-Bundesliga – nach neun Jahren.