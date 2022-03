Basketball : Drama im Sekundentakt

Trier Gegen Phoenix Hagen hätten die Gladiators einen Riesenschritt in Richtung Playoffs machen können. Doch Trier musste sich mit 92:96 geschlagen geben.

Die Arena Trier kochte am Sonntagabend. Phoenix Hagen entzündete in der zweiten Hälfte der Partie zwischen den beiden Playoff-Kandidaten ein Feuer, das den Trierern eine knappe und dramatische 92:96-Niederlage in der 2. Basketball-Bundesliga bescherte. Hagen zieht damit angesichts der engen Tabellensituation in der Pro A an den Moselstädtern vorbei. Die Gladiators haben die Playoff-Teilnahme noch nicht ganz eingetütet.