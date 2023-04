Spiel am Sonntag Gladiators Trier gegen Medipolis Jena – Trierer werfen Travis Daniels aus dem Team

Triers Topscorer Jordan Johnson — er markierte 30 Punkte beim Auswärtsspiel in Bochum — erwartet am Sonntag in der hoffentlich gut gefüllten Halle ein unangenehmer Gegner. „Jena will und muss gewinnen“, so sein Statement „und das möchten wir verhindern. Der Aufbauspieler fühlt sich in der „wunderschönen Stadt Trier“ sehr wohl. Seine Leistungskurve zeigte in den vergangenen Spielen deutlich nach oben. Sein Vertrag endet am Saisonende, und er ist nicht abgeneigt auch weiterhin das Trikot der Gladiators tragen zu dürfen.