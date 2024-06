Trier Andre Ewertz verlässt die Gladiators

Andre Ewertz sagte: „Ich bin einfach nur wahnsinnig stolz auf das, was wir in den letzten Jahren seit 2018, seitdem ich wieder zurück nach Trier kam, erreicht haben. Es ist uns gemeinsam mit der gesamten Gladiatoren-Familie gelungen, den Verein so gesund wie nie zuvor aufzustellen – sowohl strukturell als auch finanziell. Diese Leistung ist beachtlich und konnte nur durch den unermüdlichen Einsatz aller Beteiligten gelingen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte sind wir bereit, wieder in die Erstklassigkeit zurückzukehren. Leider hat dies sportlich in der vergangenen Saison noch nicht funktioniert. Diese Entwicklung ist trotzdem sensationell und zeigt, dass der Basketball-Standort Trier bereit ist, den nächsten Schritt in die 1. Liga zu gehen. Ich blicke auf eine sehr emotionale, leidenschaftliche und intensive, aber auch kräftezehrende Zeit zurück, die mich mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt. Ich bin sehr dankbar für das in mich gesetzte Vertrauen seitens der Vereinsführung und Gesellschafter – und ganz besonders für die Arbeit meines Teams im Office. Für mich ist es jedoch jetzt an der Zeit zu gehen, um mich einer neuen Aufgabe zu widmen. Bis dahin werden mein Team und ich alles geben, um in der Vorbereitung auch abseits des Parketts den Grundstein für eine erneut erfolgreiche Saison zu legen. Dem Basketball in Trier werde ich für ewig verbunden bleiben und ich wünsche uns allen den baldigen Aufstieg in die BBL.“