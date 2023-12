Sieg in Dresden Das war knapp: Gladiators bescheren sich vor dem Weihnachts-Doppelpack!

Mit Lucien Schmikale und Till Isemann standen bei den Gastgebern zwei frühere Gladiators-Spieler in der Startformation. Die Trierer kamen unter dem Korb zu den ersten Punkten durch Maik Zirbes und Moritz Krimmer (0:4). Dann begann aber so etwas wie die Daniel-Kirchner-Show bei den Titans: Der 26-jährige Guard erzielte die ersten 13 Punkte der Sachsen im Alleingang (13:11), danach wurde er viel intensiver von den Trierern bearbeitet, die in der Offensive ebenfalls ordentlich im Spiel waren. Die Dreier fielen in der Anfangsphase auf beiden Seiten – so gab es für die Fans in Dresden ein punktereiches erstes Viertel zu sehen. Die Titans führten mit 27:20, die Gladiators verkürzten zum Viertelende durch Drei-Punkte-Würfe von Clay Guillozet und Evans Rapieque (27:26).