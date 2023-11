Basketball Souveräne Gladiators: Sechster Sieg im siebten Spiel

Sechster Sieg im siebten Spiel: Die Romerstrom Gladiators haben am Sonntag am Ende souverän die starke Serie ausgebaut – bei den Nürnberg Falcons gewannen die Trierer mit 82:70 (37:31). Das lag nicht zuletzt an JJ Mann (17 Punkte), der in wichtigen Momenten Verantwortung übernahm. Auch Behnam Yakhchali spielte stark. Ihm gelang ein Double-Double (elf Punkte, zehn Rebounds). Nach der Länderspielpause am nächsten Wochenende geht es für die Gladiators erst am 18. November mit dem Heimspiel gegen Jena weiter.