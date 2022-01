Souveräner Heimsieg : Löwen gebändigt: Gladiators untermauern Playoff-Ambitionen

Im direkten Duell mit den Lions Karlsruhe um einen Playoff-Platz in der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Römerstrom Gladiators Trier am Samstagabend mit 104:82 gewonnen.

Van Dyke brachte die Gladiators nach wenigen Sekunden mit einem Zweier und anschließenden Freiwurf in Führung. Nach zwei Minuten stand es 9:2 für die Moselaner. Im Verlauf des ersten Viertels konnte Karlsruhes quirliger Stanley Whittaker, mit 1,83 Meter der kleinste Spieler auf dem Feld, Karlsruhe aber bis auf zwei Punkte heran bringen (9:7). So nah kam die die Mannschaft aus dem Badischen noch einmal kurz vor Ende des ersten Viertels heran (25:23). In den dramatischen Schluss-Sekunden verlor aber ihr sonst so sicherer Whittaker auf dem Weg zum Ausgleich den Ball und zwei Sekunden vor der Sirene zog Trier um vier Punkte davon. Karlsruhes leichtsinnige Ballverluste zu Beginn der zweiten zehn Minuten ließen die Gladiators auf auf 32:24 davonziehen. Radoslav Pekovic mit einem sehenswerten Dunk und schließlich Zeeb, der erst zwei Freiwürfe verwandelt um dann nach viereinhalb Minuten Triers erste zweistellige Führung zu sichern (42:31).