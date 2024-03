Gladiators-Heimsieg gegen Nürnberg Am Ende wird’s noch deutlich: Zirbes und Krimmer trumpfen auf!

Die Punkte bleiben in Trier: Die Gladiators haben am Samstagabend vor über 3800 Zuschauern einige Mühe mit den Nürnberg Falcons - aber am Ende machten zwei Trierer Spieler beim 101:85 den Unterschied. So lief die Partie.

30.03.2024 , 21:28 Uhr

Wieder zurück: Gladiators-Aufbauspieler Marcus Graves. Foto: Willy Speicher