95:79 bei den Titans : Souveräner Sieg: Starke Gladiators jubeln in Dresden

Dresden Ein rundum überzeugendes Serien-Ende: Die Gladiators Trier haben sich nach zuvor drei Niederlagen eindrucksvoll im Kampf um die Playoff-Plätze zurückgemeldet. Beim Auswärtssieg in Dresden lief nicht nur bei Alex Laurent (17 Punkte) fast alles nach Wunsch.

Na und? Von Unsicherheit oder Nervosität war bei den Trierern am Sonntag nichts zu spüren. Keine Minute lang. So abgezockt, so überzeugend, so treffsicher und wach in der Defense hatten sich die Trierer zuletzt nicht präsentiert. Die Gladiators kamen ganz stark in die Partie, sie führten mit 5:0 und 8:2 – die ersten beiden Dreier-Versuchen von Alex Laurent passten direkt. Und so ging es weiter. Dylan Painter machte unter dem Korb einen guten Job gegen Georg Voigtmann (12:4). Die Titans waren mächtig eingeschüchtert – Zeeb machte es nach fünf Minuten zweistellig (17:7). In der ersten Auszeit von Titans-Coach Fabian Strauß wurde es gleich richtig laut – sie brachte wenig. Die Gladiators zogen auf 23:7 davon.