Erster Saisonsieg! Offensivspektakel: Gladiators machen in Vechta kurzen Prozess

Durchatmen nach den zwei Heim-Niederlagen im Pokal und zum Liga-Auftakt gegen Tübingen: Die Gladiators haben am Samstagabend einen ganz lockeren Sieg gefeiert, am Ende wird’s ein Offensivspektakel. Überbewerten muss man das 112:84 (54:42) bei Rasta Vechta II sicher nicht. Die Niedersachsen gelten in dieser Saison als klarer Abstiegsanwärter. Das Farmteam des Erstligisten aus Niedersachsen ist über weite Strecken deutlich unterlegen, phasenweise überfordert. Schon vor dem Schlussviertel ist der Auswärtssieg praktisch sicher. Bei den Trierern ist JJ Mann bester Schütze (25 Punkte). Am Ende machen es die Gladiators mit „nur“ 112 Punkten noch ziemlich gnädig. „Wir haben unsere Pflichtaufgabe sehr souverän erledigt“, bilanziert Jacques Schneider. „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir waren von Anfang hellwach, haben die Aufgabe ernst genommen.“ Während in der Offensive „der Knoten geplatzt“ sei und er sich über einige „sehr gut herausgespielte Angriffe“ freute, gibt’s auch einen Kritikpunkt. „Defensiv sind uns zu viele Fehler unterlaufen. Das müssen wir in den nächsten Wochen besser machen“, kündigt Schneider. In jedem Viertel kassierten die Trierer 21 Punkte - zu viel! So freute sich Hendrik Gruhn (Vechta II) trotz der klaren Niederlage: „Die Jungs haben heute mit einer ganz anderen Einstellung gespielt.“ Zum Auftakt hatte sein Team mit 64:111 in Bremerhaven verloren.