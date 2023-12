Vor großer Kulisse Sieg der Gladiators Trier: Volles Haus und tolles Spiel gegen Kirchheim (Fotostrecke)

Die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, kommen im letzten Viertel noch mal in Schlagdistanz – aber spätestens mit Moritz Krimmers Dreier zum 79:60 fünf Minuten vor Schluss sind die Knights dann bedient, der achte Trierer Sieg so gut wie sicher. Am Ende gewinnt ein dominantes Gladiators-Team mit 95:67 (49:34), vom Publikum mit standing ovations gefeiert. Kirchheim hatte die Trierer vor dem Spiel als wohl bestes Team der Liga bezeichnet. Und diese Prophezeiung erfüllte sich an diesem Abend: Wenn die Gladiators so spielen, wird es für jeden Gegner in der Pro A zumindest in Trier schwer bis unmöglich zu gewinnen.