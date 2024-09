81:64 in der Arena Gladiators: Testspiel-Siege und eine kleine Verzögerung

Testspiel am Freitag: In den meisten Spielen in der Vorbereitung ging es für die Gladiators gegen Teams auf Augenhöhe – einzige Ausnahme war der Test am Freitag gegen den luxemburgischen Club T71 Dudelange. Beim lockeren Trierer 108:54-Sieg waren Behnam Yakhchali (18 Punkte), JJ Mann (17) und Maik Zirbes (16) die besten Schützen. Das Spiel war als Ersatz für den abgesagten Test gegen die Frankfurt Skyliners angesetzt worden. Auf die Hessen treffen die Gladiators bereits am Freitag, 13. September, im BBL-Pokal (20 Uhr, Arena Trier). Das erste Spiel in der Pro A steht für die Trierer am 20. September in eigener Halle gegen BBL-Absteiger Tübingen. Wer die Gladiators vorher noch abseits des Parletts sehen will, hat am Mittwoch dazu Gelegenheit – dort präsentiert sich das Team in der Trier Galerie (12 Uhr).