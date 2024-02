Serie geht weiter Zehnter Sieg in Folge: Wer soll die Gladiators noch stoppen?

Die Gladiators bauen die Tabellenführung in der Pro A aus. Das 101:93 nach Verlängerung im Spitzenspiel in Jena ist der zehnte Sieg in Folge. Die letzte Niederlage ist genau zwei Monate her. So sieht’s aus, emotionslos betrachtet: Nach 20 Spielen spricht alles dafür, dass die abgezockten Trierer mit einer Top-4-Platzierung in die Playoffs gehen werden. So gut wie nie, so sieht’s aus.