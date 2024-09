Erster Saisonsieg! Offensivspektakel: Gladiators machen in Vechta kurzen Prozess

Durchatmen nach den zwei Heim-Niederlagen im Pokal und zum Liga-Auftakt gegen Tübingen: Die Gladiators haben am Samstagabend einen ganz lockeren Sieg gefeiert, am Ende wird’s ein Offensivspektakel. Überbewerten muss man das 112:84 (54:42) bei Rasta Vechta II sicher nicht. Die Niedersachsen gelten in dieser Saison als klarer Abstiegsanwärter. Das Farmteam des Erstligisten aus Niedersachsen ist über weite Strecken deutlich unterlegen, teilweise überfordert. Schon vor dem Schlussviertel ist der Auswärtssieg praktisch sicher. Bei den Trierern ist JJ Mann bester Schütze (25 Punkte). Am Ende machen es die Gladiators mit „nur“ 112 Punkten noch ziemlich gnädig.