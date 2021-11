Basketball : Gladiatoren zähmen die Panthers mit 91:77

Trier Mit einem weiteren Sieg endet die „Englische Woche“ mit zwei Spielen erfolgreich für die Trierer Basketballer. Deutlich mit 91:77 gewinnt die Mannschaft von Coach Marco van den Berg gegen Schwenningen und scheint damit wieder auf der Erfolgsspur der ersten vier erfolgreichen Spiele zurück. Der überragender Quote von 50 Rebounds und 27 Assists hatten die Panthers aus Schwenningen nur wenig entgegenzusetzen

Hatte Schwenningens Coach Alen Velcic noch vor dem Spiel gemeint, dass er seine Jungs nach der krachenden Niederlage vom Mittwoch nicht besonders motivieren muss, so scheint das trügerisch. Velcic: „Ihr seid nicht bereit zu spielen“, während Triers Trainer Marco van den Berg entspannt am Rand steht und lächelt. Schon nach dem ersten Viertel deutet viel auf eine weitere Packung für die Panthers hin. 32:13 nach dem ersten Viertel. Angesprochene Dreierquote der Trierer bei 56%. Auffällig, dass alle Trierer Spieler schon gepunktet haben. Die Panthers haben schon sechs Turnover.

Trier gelingt weiter alles, sogar ein Dreier aus mehr als 10 Metern. Der Ball läuft weiter gut in Triers Offensive. Die Panthers werden etwas besser in der Defense. Topscorer Raiquan Clark hält dagegen. Plötzlich steigt bei Trier die Fehlerquote. Die Gäste kommen näher. Zwischenstand

35:27, begünstigt durch Trierer Ballverluste. Die Systeme laufen nicht mehr durch, weil es den Panthers gelingt das Spiel der Trierer zu unterbrechen. Rechtzeitig wird der Lauf der Gäste durch Jonas Niedermanner zum 38:27 unterbrochen. Beim Stand von 42:37 zwei Minuten vor Pause ruft Panthers Coach laut: „ We are back“. Auszeit Velcic beim Stand von 44:40. Was zur Viertelpause noch klar nach einem deutlichen Trierer Sieg aussah, scheint in Gefahr.