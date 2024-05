Basketball-Playoffs Matchball für die Gladiators – und ein Statement aus der Fanszene

Update · Was vor dem zweiten Gladiators-Heimspiel in den Playoffs gegen Münster wichtig ist – und was in der aktiven Trierer Fanszene nach dem Sieg in Münster für Ärger gesorgt hat.

07.05.2024 , 10:11 Uhr

Alle zusammen: Die Gladiators im Spiel am Sonntagabend in Münster. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz