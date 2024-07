BBL-Pokal ausgelost Puh, was für ein Los! Die Gladiators freuen sich auf ein schnelles Wiedersehen

Es wird das erste Pflichtspiel der Saison, das erste BBL-Pokalspiel der Gladiators in der Clubgeschichte, zudem die letzte Partie für Andre Ewertz als Geschäftsführer der Trierer Profi-Basketballer. Und seit Donnerstagnachmittag steht nun auch der Gegner fest: Die Vet-Concept Gladiators treffen am Sonntag, 15. September, in eigener Halle auf den Bundesliga-Aufsteiger Frankfurt Skyliners – ein Hammerlos nach der dramatischen Halbfinalserie in den Playoffs gegen die Skyliners (2:3). Das ergab die Auslosung der BBL auf Dyn. Damit trifft Nolan Adekunle in seinem ersten Spiel für Trier gleich auf seinen Ex-Club. „Wir sind diesmal der Underdog“, kommentierte Gladiators-Headcoach Jacques Schneider die Auslosung.