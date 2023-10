Basketball in Hagen Gladiators kassieren erste Niederlage - Feuervögel am Ende zu heiß

Es war heiß umkämpft, eng, laut, hektisch. Und für die Trierer am Ende bitter. Nach drei Siegen zum Auftakt haben die Römerstrom Gladiators am Samstagabend beim 70:76 (36:41) vor knapp 3000 Zuschauern in der Hagener Ischelandhalle zum ersten Mal in dieser Saison verloren. Ein „dreckiges Spiel“, so nannte es Hagen-Coach Chris Harris, „ein Kampfspiel, das ganz offen war“. Es war ein Spiel auf Messers Schneide. Die Gladiators haben nun zwei Heimspiele vor sich – am kommenden Freitag gegen Karlsruhe, am Sonntag gegen BBL-Absteiger Bayreuth.