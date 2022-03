Trier/Jena : Bruder-Duell: Welcher Wolf darf jubeln?

Julius Wolf (Mitte, hier mit Gladiator Jonas Grof beim Gastspiel in Trier im Oktober) spielt seit 2013 für Jena. Foto: Willy Speicher

Trier/Jena Wichtiger Doppelspieltag für die Römerstrom Gladiators in der zweiten Basketball-Bundesliga. Nach dem Gastspiel am Freitag in Paderborn kommt es am Sonntag in Jena zum Brüderduell.