Basketball Gladiators verlieren in Hagen: Feuervögel am Ende zu heiß

Beide Teams spielten schnell - das provozierte auch einige ungenaue Pässe, diverse Ballverluste. Die Feuervögel erhöhten auf 41:36. Auch, weil die Trierer ihnen viele zweite Chancen erlaubten. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause nach einem aus Trierer Sicht mäßigen zweiten Viertel. Eine Rückkehr war es für JJ Mann, der in der vergangenen Saison noch die Hagener in die Playoffs geworfen hatte – er hatte einen schwierigen Abend in der alten Heimat. Bei den Trierern spielt der Routinier noch nicht die große Rolle wie in den vergangenen Jahren. Der US-Amerikaner war von den Trierern nachverpflichtet worden, nachdem sich Haris Hujic schwer am Knie verletzt hatte (Knorpelschaden). Hujic wird in zwei Wochen zum zweiten Mal operiert. Im Halbzeit-Interview mit sportdeutschland.tv sagte der Guard, dass man wohl erst in der nächsten Saison wieder mit ihm rechnen kann.