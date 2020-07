Basketball : Gladiators können auf Finanzhilfe vom Bund hoffen

Berlin/Trier Können sich die Römerstrom Gladiators Trier auf weitere finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise freuen? Ein Hilfspaket soll finanziell angeschlagene Vereine retten. Was die Geschäftsführung des Vereins dazu sagt.

Die Nothilfe sieht vor, dass die ausbleibenden Zuschauereinnahmen in den Monaten April bis Dezember 2020 mit 80 Prozent der Nettoerlöse nach Abzug der Verkaufsgebühren und Mehrwertsteuer erstattet werden. Maximal kann ein Verein eine Zuwendung von 800 000 Euro erhalten, wenn er zuletzt mehr als eine Million an Zuschauereinnahmen gehabt hat. „Wenn ein Verein 100 000 Euro Einnahmen gehabt hätte, würde er 80 000 Euro bekommen“, erklärte CDU-Politiker Frank Steffel. Dies gelte für alle Clubs der 1. und 2. Ligen plus der 3. Fußball-Ligen sowie in besonderen Fällen für Verbände.