2. Basketball-Bundesliga Marco Bacak: Der größte Gladiator im neuen Kader

Bei den Artland Dragons stand Bacak in der vergangenen Saison im Schnitt 22:19 auf dem Parkett, dabei gelangen ihm in der Hauptrunde durchschnittlich 11,7 Punkte und 5,6 Rebounds. Jacques Schneider, Sportlicher Leiter und Co-Trainer bei den Gladiators, freut sich auf die erneute Zusammenarbeit mit Bacak. „Marko war letzte Saison einer der wenigen deutschen Top-Spieler auf seiner Position in der ProA. Daher sind wir sehr froh, dass wir die Möglichkeit hatten, ihn zu verpflichten. Er bringt Länge mit, kann von außen werfen, kann im Post spielen und den Ball passen. Dazu ist er als Linkshänder immer etwas schwerer zu verteidigen. Insgesamt haben wir mit den beiden deutschen Center ein sehr gutes und unterschiedliches Paket. Marko wird einer der erfahreneren Spieler auf den deutschen Positionen und hat in der Vergangenheit mit seinen Teams in der ProA häufig die Playoffs erreicht“, so wird Schneider in der Pressemitteilung der Gladiators zitiert: „Mit dieser Erfahrung wird er uns definitiv sehr guttun. Marko ist ein guter Charakter, der sehr gut zu uns und den anderen Jungs passt.“