Basketball Starker Start und noch Luft nach oben

Die alte Serie endet, die neue darf gern ausgebaut werden: 13 Würfe hatte Gladiators-Spieler Evans Rapieque in dieser Saison aus der Distanz genommen – und keiner passte. Nicht die freien Dreier, nicht die komplizierten. Und das, obwohl der 21-Jährige ein guter Schütze ist. Da war die Erleichterung zu spüren, als Rapieque in der zweiten Halbzeit gegen Bayreuth erstmals traf – und er dann eine Serie startete, bei der Gladiators-Fans auch gerne mitzählen. Auf die 0 von 13 folgten vier Treffer bei vier Versuchen. Der Neuzugang vom MBC war einer der Faktoren, dass die Gladiators am Sonntag beim 96:88 nach Verlängerung gegen Bayreuth den fünften Sieg im sechsten Spiel feiern konnten. Nach der Partie posierte das Team dann auch geschlossen im Mittelkreis und zeigte auf Rapieque, den Mann mit der „21“ auf dem Trikot. Der will seine Leistung aber nicht hervorheben: „Wir haben den Gameplan unserer Trainer ziemlich konstant umgesetzt, mit einer kleinen Ausnahme im vierten Viertel. Es war auf jeden Fall auch eine Frage der Kraft und Energie, da es ja für beide Teams das zweite Spiel am Wochenende war. Das haben wir als Team sehr gut gemeinsam gelöst und meistens die richtigen Spieler in den richtigen Situationen gefunden“, sagt Rapieque dem TV. Als wichtigen Faktor sieht er auch die Unterstützung durch die Fans.