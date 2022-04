Heimspiel gegen Leverkusen : Heiße Playoff-Premiere gegen den Rekordmeister

Trier Gladiators starten heute erstmals zu Hause in die Playoffs: Warum die Bayer Giants Leverkusen ein hartes Stück Arbeit werden.

Heute geht sie los, die entscheidende Phase der Saison, die Alles-oder-nichts-Runde: Gladiators-Cheftrainer Pascal Heinrichs ist vor dem ersten Heimspiel am Freitag gegen die Bayer Giants Leverkusen aber mal so richtig heiß auf den Playoff-Start (19.30 Uhr, Arena): „Wir freuen uns unglaublich drauf“, sagt er. Auf die vermutlich große Kulisse in der Arena Trier – und auf ein Duell, das schon in der Hauptrunde einiges zu bieten hatte. Vor allem die eindrucksvolle Trierer Aufholjagd beim 84:80-Sieg im Februar in der Arena wird vielen Fans noch bestens in Erinnerung sein – die Giants hatten zu Beginn des Schlussviertels noch mit 20 Punkten geführt. Und dann setzten die Trierer zu einem 17:0-Lauf an und drehten das verloren geglaubte Spiel noch. Das ist aus Trierer Sicht die schönere Erinnerung als die an das Hinspiel – am Rhein waren die Gladiators in der Hinrunde ohne Chance.