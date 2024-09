Heimspiel gegen Bundesliga-Absteiger Gladiators sind heiß: „Favoritensieg“ zur Premiere?

Der Bundesliga-Absteiger kommt. Ein Traditionsclub im deutschen Basketball. Ein Team, dem viele in der zweiten Liga einiges zutrauen, vielleicht auch den direkten Wiederaufstieg. Dennoch ist es kein reines Understatement, kein Taktieren, wenn Tübingens Headcoach Domenik Reinboth vor dem Spiel am Freitagabend in der SWT-Arena (19.30 Uhr) sagt: „Trier geht als Favorit in die Begegnung.“