Zwischenbilanz nach 10 Spielen Gladiators: Wovon Trainer Don Beck enttäuscht ist

Ach nein, als Abstiegskandidat möchten sich die Bochumer wirklich nicht sehen. Auch wenn sie vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die Gladiators noch Vorletzter (103:97) waren. „Bochum hat sehr gut gespielt“, lobt Gladiators-Cheftrainer Don Beck nach der Niederlage in der Rundsporthalle: „Wenn sie so treffen wie gegen uns, wird es für jedes Team schwer, dort zu bestehen. Ihre Taktik war uns klar – sie suchten schnelle Abschlüsse. Wir wussten auch, dass sie sehr gute Schützen haben, aber gegen uns haben auch viele andere Spieler getroffen.“ Da half auch nichts, dass die Trierer Wurfquote zumindest aus der Distanz richtig gut war. In Münster hatte das zuvor noch zum klaren Sieg gereicht. „Enttäuscht bin ich wieder von unserer Defense. Wie schon gegen Münster war das nicht unser Anspruch. Wir wurden zu oft im Pick and Roll geschlagen. Auch von unseren Rebounds bin ich enttäuscht, Bochum hatte zu viele zweite Chancen. Dabei war Rebounding bisher unser Plus“, sagt der Gladiators-Cheftrainer – und gibt vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Kirchheim Einblick in die Trainingsschwerpunkte: „In den letzten Wochen lag unser Fokus im Training auf unseren Abschüssen und den Würfen. Das war auch in Bochum okay. Jetzt müssen wir wieder den Fokus auf unsere Defense legen.“ 20 Ballverluste erlaubten sich die Trierer in Bochum – deutlich zu viele.