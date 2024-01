Gladiators: Im Februar geht’s nach Koblenz Das Mosel-Duell als neues Basketball-Highlight

Für einige Trierer Fans war vor dem Spiel gegen Koblenz klar: Das ist kein Derby, also nennt es auch nicht so. Diese „Kein-Derby“-Einschätzung basiert weniger auf der gar nicht mal so geringen Entfernung von immerhin 191 Flusskilometern zwischen dem Deutschen Eck und Trier – Luftlinie sind es natürlich deutlich weniger. Sondern auf der fehlenden Gemeinsamkeit im Profi-Basketball: Da spielt Trier seit 37 Jahren immer in der ersten Bundesliga (1990 bis 2015) oder eben der zweiten Liga.