Basketball Ohne ein Duo gegen Düsseldorf – Das erwartet die Gladiators am Samstag

So richtig zu beneiden ist Gladiators-Cheftrainer Jermaine Bucknor in diesen Tagen nicht. Bei seinem ersten Auswärtsspiel als Headcoach – der am Ende klaren Niederlage bei den Artland Dragons – konnte er sich zwar davon überzeugen, dass es nicht am Engagement oder an der Leidenschaft mangelt. Aber eben doch an den Alternativen auf der Bank. Ohne drei Leistungsträger wie Dan Monteroso, Till Isemann und Marco Hollersbacher war letztlich bei den Dragons nichts zu holen.