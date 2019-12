Basketball : Gladiators Trier präsentieren neuen Co-Trainer

Neuer Co-Trainer bei den Gladiators: Jonas Borschel. Foto: TV/privat

Trier (mfr) Neuer Co-Trainer für die Römerstrom Gladiators Trier: Wie der Basketball-Zweitligist am Montag bekanntgegeben hat, tritt Jonas Borschel die Nachfolge von Marc Hahnemann an, der in der vergangenen Woche aus privaten Gründen von seinem Amt als Assistent von Cheftrainer Christian Held zurückgetreten war.

Borschel kommt aus den eigenen Reihen. Seit 2018 war der 31-Jährige als Sportlicher Leiter der Gladiators-Nachwuchsabteilung, dem Gladiators Trier e.V., aktiv. Borschel war in der laufenden Saison verantwortlich für die Betreuung die Gladiators-Teams in der JBBL und der 2. Regionalliga. „Ich bin froh, den Profis helfen zu können, auch wenn mir der kurzfristige Wechsel weg aus dem Nachwuchsbereich nicht leichtfällt“, sagt Jonas Borschel.